VIDEO | Delfi ja Eesti Päevaleht noppisid parimate spordilugude autasustamisel kolm esikohta. Vaata, kuidas võitjaid üllatati!

"Martinson on mul esikohal seetõttu, et tegu ei ole lihtsalt hea teemaga, mis kukkus sülle, vaid tehtud on korralik analüüs," põhjendas Ivask, miks asetas tema Martinsoni esimeseks. "Ta ei ole pelgalt kirjeldus, ta on võtnud võrrelda. See on spordiajakirjanduses minu jaoks pigem erakordne."