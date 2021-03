Hooaja 2020 parimateks veemootorisportlasteks kuulutati Kärol Soodla ja Jasmiin Üpraus

"Hoolimata pandeemiast ja ära jäänud tiitlivõistlustest suutsid meie sportlased tuua Eestile 17 medalit tiitlivõistlustelt. Kaks maailmameistritiitlit ja viis Euroopameistritiitlit ning jetispordi EM-sarja riikide edetabelis tulime esikohale. Oleme tänulikud meie klubidele ja sportlastele, kes on teinud väga head tööd," võttis möödunud hooaja kokku Eesti Veemoto Liidu president Vahur Joala.

Ringrajapaatide parimaks sportlaseks kuulutati Kärol Soodla. Kärol tuli paadiklassis GT-30 Euroopa meistriks. MM-i pandeemia aastal ei toimunudki. Kärol on teinud sellega ka ringrajaspordis ajalugu olles esimene naispiloot, kes on tulnud aasta parimaks sportlaseks.

Jetispordi parima noorsportlase tiitel läks teist hooaega järjest Ander-Hubert Laurile. Lauri on juba mitu hooaega valitsenud juuniorite võistlusklassi SKI Junior GP3.2 - tulles nii maailma- kui Euroopa meistriks. Möödunud aasta märtsis valiti Lauri Rahvusvahelise Veemootorispordi Liidu UIM hooaja 2019 parimaks noorsportlaseks.

Aasta treeneriks tuli Ahto Aaslav-Kaasik. Ahto on olnud juba pikki aastaid veemootorispordi ja merehariduse eestvedaja Tallinna Veemotoklubis. Tema käe all on üles kasvanud mitmeid põlvkondi edukaid veemotokaid.