Itaalia alistamine tähendab, et võitluses EM-pileti eest on Eestil nüüd Põhja-Makedoonia ees kahemänguline edu. Balkani poistel on ees veel kolm mängu, seega midagi veel tehtud ei ole. Ent lisaks annab Eestile teatava eelise ka esimese omavahelise mängu üheksapunktiline võit.

Delfi Spordi tähelepanekud Eesti - Itaalia koondise mängust: