Ott Tänak: üritame pärast Monte pettumust hooaja korralikult käima lükata

Ott Tänak Hyundai pressiteates: "Actic Rally Finland saab olema väga huvitav võistlus. Rovaniemi on Soomes kaugel põhjas, seega kindlasti on seal külm ja lumine. Ma võistlesin seal umbes kümme aastat tagasi, seega mul on mõnede katsetega kogemus olemas. Kindlasti on see täielik lumeralli ning ma olen kindel, et ta on õigustatult WRC kalendris. Meie üritame oma hooaja korralikult käima lükata peale pettumust ja väljakutseid Montes, üritades endale ja tiimile tuua esinduslikuma tulemuse."