BLOGI JA TIPPHETKED | Eesti korvpallikoondis mängis Itaalia vastu 22-punktilise edu maha, kuid võttis lisaajal tähtsa võidu!

Põhja-Makedoonia kaotas täna grupi teises mängus Venemaale 77:94. Juba avapoolajaks 18-punktilise edu saanud Venemaa resultatiivseim oli Joel Bolomboy 19 punktiga. Seega on enne kolme viimast kohtumist (pühapäeval Itaalia - Põhja-Makedoonia ja Eesti - Venemaa, esmaspäeval Eesti - Põhja-Makedoonia) Itaalial võite-kaotusi 4-1, Venemaal 3-2, Eestil 2-2 ja Põhja-Makeedonial 0-4.

Edasipääs lähedal, aga: millised on variandid?

Itaalia ja Venemaa on finaalturniirile pääsu kindlustanud. Võitluses kolmanda edasipääsu koha üle tähendas Eesti tänane võit, et Põhja-Makedoonia peab Eesti edestamise võimaluste säilitamiseks pühapäeval alistama Itaalia, lootma, et Eesti kaotab Venemaale, ning seejärel alistama esmaspäeval Eesti vähemalt üheksa punktiga.