BLOGI JA FOTOD | Balta valitsusaeg kaugushüppes jätkub, Patjuk jõudis imetlusväärse tähiseni

Eerik Haamer sai USA-s SDSU Last Chance teivashüppevõistlusel kolmanda koha tulemusega 5.45. Ta parandas enda nimel olnud Eesti U23 siserekordit kahe sentimeetri võrra. Noorsooklassi üldarvestuses tõusis ta samale pulgale Erki Noole ja Valeri Bukrejeviga, kes on U23 klassi sportlastena väljas ületanud 5.45. Vanemana viis Bukrejev Eesti absoluutse rekordi juba 5.86ni, Noole laeks jäi 5.60.

Vägeva tähiseni jõudis 37aastane Jekaterina Patjuk, kes teenis karjääri 75. meistritiitli. Sedapuhku tuli see 3000 meetri jooksus ja ajaks oli 9.39,92. "75? Ma ise ei teagi... Varem lugesin võite, aga nüüd on neid nii palju tulnud," muheles Patjuk, kes keskendub viimasel ajal hoopis maratonile.

Teise võistluspäeva maiuspalaks oli naiste kaugushüpe. Oli ju kauaaegne esinumber Ksenija Balta suvel Tähti Alverile alla jäänud ja mõnus sportlik intriig õhus. Pealegi on sel alal viimasel ajal olnud korralik keskmine tase. Oli ka seekord. Sedapuhku pani 34aastane rekordinaine nooremad rivaalid paika, Balta võidutulemus oli 6.45, järgnesid Aet Laurik (6.25), Tähti Alver (6.18), Merilyn Uudmäe (6.14) ja Liisa-Maria Lusti (6.01). Maailma hooaja edetabelis on Balta 33. kohal.

1. Kas Karl Erik Nazarov jätkab rekordilainel? See 21-aastane välejalg on kuum. Esmalt püstitas tänavu Eesti rekordi 60 meetri tõkkejooksus (7,74), seejärel 60 meetri siledas sprindis (6,63). EM-il on ta otsustanud startida puhtas sprindis. „Edetabeli ja varasemate EM-ide põhjal võib öelda, et puhtas sprindis on suurem lootus kõrgetele kohtadele,” põhjendas Nazarov. Ta stardib Eesti meistrivõistlustel 60 m ja 200 m distantsil. „200 meetrit on enda jaoks huvitav näha, milleks olen võimeline.” Vastus: 60 meetri jooksus rekordit ei sündinud, puudu jäi vaid viis sajandikku.

Naiste kõrgushüppes on Eesti meister alles 16-aastane Elisabeth Pihela, kes sai täna kirja 1.82. Lilian Turbani laeks oli täna 1.79 ja Grete Udrasel 1.76. Pihela ründas ka kõrgust 1.85, kui seekord see ei alistunud. Sven Andresoo ja Heiko Väädi juhendamisel harjutava neiu isiklik mark on 1.86.

Naiste 60 meetri sprindis sai esimese koha 20aastane Karoli Käärt, kes kärpis oma margist sajandiku ja viis rekordi 7,44ni. EM-normist jäi tal küll neli sajandikku puudu, kuid on teoreetiline võimalus, et ta antakse siiski üles ja kui võistluse korralduskomisjoni otsus on positiivne, saab ta Torunis debüüdi teha.

2. Mida suudab Jander Heil? Meeste kuulitõukes tundus esialgsete ülesandmiste põhjal, et kulla hind jääb tavatult tagasihoidlikuks, algselt ei olnud kirjas ei Kristo Galetat ega Jander Heili. Nüüd on viimane otsustanud kaasa lüüa. Tegu on Heili esimese võistlusega sel hooajal, seega tulemust ennustada on raske. Eelmisel talvel tõukas Indrek Tustiti hoolealune 19.39 ja suvel juba 19.81. Vastus: tulemuseks oli 18.87, seljavigastuse tõttu pole mees kaks kuud korralikult harjutanud.

3. Kas Risto Lillemetsa vorm on läinud ülesmäge? Toruni sise-EM-il lööb seitsmevõistluses kaasa vaid üks eestlane, Tallinna rahvusvahelisel seitsmevõistlusel isikliku rekordi 6089 punktini viinud Lillemets. Ta testib vormi tõkkesprindis ja teivashüppes. Huvitav on näha, kuidas seis on võrreldes viimase mitmevõistlusega, siis läbis ta 60 m tõkkedistantsi ajaga 8,14 ja ületas teiba abil 5.01. Vastus: teivast hüppas Lillemets 4.70 ja tõkkeid jooksis 8,14. Treener Art Arvisto selgitas, et ongi ootuspärane kui hoolealune kahe mitmevõistluse vahel pole päris absoluutses tippvormis, see on timmitud ikkagi EM-iks.

4. Kas Lilian Turban või Elisabeth Pihela? Naiste kõrgushüpe on tänavu erilise tähelepanu all, sest tegusid teevad kaks noort sportlast. Kui Martin Kutmani võistlusel jäid nad esikohta jagama isiklikke rekordeid tähistanud tulemusega 1.86, siis Eesti U23 meistrivõistlustel lisas Turban margile veel sentimeetri (1.87), Pihela laeks jäi 1.80. Parima isikliku rekordiga (1.92) osaleja on aga hoopis Grete Udras, tänavu on 32-aastasel naisel kirjas 1.74. Vaata, mida nad rääkisid Kutmani võistluse järel! Vastus: Pihela.