Alles hiljuti Kanepiga mänginud Sabalenka ja Mertens võitsid teise suure slämmi tiitli

Tšehhi-USA duo ootab oma vastast poolfinaalist, mille üks osalisi on 36-aastane endine maailma neljas reket Samantha Stosur. Koos 33-aastase Matthew Ebdeniga said nad kodusele slämmile vabapääsme ning on jõudnud välja nelja parema hulka. Hetkel käimasolevas matšis on nende vastasteks ameeriklanna Desirae Krawczyk ja britt Joe Salisbury.