VIDEO | Röövel tõmbas reportaažiks valmistunud spordireporteri nina all relva välja

DirecTV ajakirjanik ja kaameramees valmistusid just Tarquis Estadio Monumental staadioni ees reportaaži salvestama, kui relvastatud röövel nende juurde astus ja "Telefon!" karjus.

Nägu varjanud röövel sihtis relvaga kaamerameest ning võttis siis telefoni kelleltki, kes ajakirjanike kõrval viibis. Kogu stseen jäi ka kaamerasse.

Pärast hetkelist pausi asuti röövlit jälitama ning filmiti, kuidas ta mootorrattaga põgeneb.



Ni siquiera podemos trabajar tranquilos, esto ocurrió a las 13:00 de hoy en las afueras del Estadio Monumental.

"Me ei saa isegi rahus tööd teha," kirjutas Ordinola video kirjelduseks, öeldes, et "politsei lubas need kriminaalid kinni pidada".

Sarnast vaatepilti nähti Ecuadoris ka mõned nädalad varem, kui ajakirjanik Maxi Grillot rööviti telekaamera ees telefon ajal, mil ta parasjagu jalgpallifännidega rääkis, kirjutas La Nacion.