DELFI PERMIS | Küsimused Eesti - Itaalia mängu eel: kuidas saada kinni Itaalia liidrid ja millist rolli täidab Kullamäe?

„Nagu koondiseakende puhul ikka, oleme saanud teha ainult kolm-neli korralikku trenni. Füüsiline koormus polegi nii suur, aga taktika ja kaitsevariantide paika panemine on (lühikese aja jooksul) väga oluline. Nendele, kes on viimasel aastal koondise juures juba varem olnud, on see lihtne. Aga minu ajal on Maik-Kalev Kotsar ja Sten Sokk koondises esimest korda ning teisi on ka. Süsteemi paika saamine võtab kindlasti aega,” rääkis Toijala.