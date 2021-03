DELFI PERMIS | Põhja-Makedoonia peatreener kaotuse järel: midagi ei muutunud, kõik sõltub mängust Eestiga

"Me ei mänginud Itaaliaga lihtsalt kui võrdne võrdsega, vaid suutsime 18 minutit juhtida. Näitasime hoopis teist nägu kui aasta tagasi. Meil on võistkonnana helge tulevik ja olen pallurite üle uhke," alustas Todorov oma sõnavõttu.

"Nüüd on meil siin pidada veel kolm mängu. See on väga raske, aga lõpuks sõltub kõik ühest mängust, mis on esmaspäeval (Eestiga). Loodetavasti suudame kahes järgmises kohtumises näidada uuesti sellist taset. Peamiselt tuleb seda teha endale tõestamiseks, et suudame kõikidega võrdselt mängida. Kõige tähtsam, et oleksime esmaspäeval mänguks valmis ja terved," lisas Põhja-Makedoonia juhendaja.