VIDEO | Suusaliidu juhatus kinnitas maailmameistrivõistluste koondise. Vaata, millal eestlased võistlevad!

Suusahüppaja Kevin Maltsev leiab enne maailmameistrivõistlust, et tunne on tal hea: "Hooaja parimad hüpped hetkel. Alati võiks muidugi parem olla, kuid tervis on praegu see, mis piire seab, just suures pildis. Ootan huviga uusi võistlusi, sest viimane maailmakarikasarja etapp Poolas Zakopanes näitas, et hea hüpe ei ole enam mägede taga."