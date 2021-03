Facebooki grupil "Usume Heiki Nabi" on varsti juba sada liiget

Eile sai esimesena Delfi kaudu avalikuks, et Heiki Nabi oli jaanuaris andnud dopinguproovi, mille A-proov on osutunud positiivseks. Kahekordne Kreeka-Rooma maadluse maailmameister ja Londoni olümpiahõbe kavatseb kindlasti lasta avada B-proovi.

Pean hakkama end kaitsma ja panema kokku suure pildi, et kuidas see on võimalik, et nii juhtus. Kindlasti teen kõik selleks, et see selgeks saaks," sõnas ta.