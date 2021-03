Sildarude peredraama lahkamine teleekraanil – õige või vale?

Mõne muu ala inimene võib arutleda teemal, kas Sildarude pere valusat kildudeks purunemist on vaja kogu rahva ette tuua või mitte, professionaalne teleajakirjanik mitte. See on tema töö, selgitas „Pealtnägija” saatelõigu autor Mihkel Kärmas.

„Tegime lõiku raskete ja vastuoluliste tunnetega,” tunnistas Kärmas. „Aga kui tulevad perevägivalla ohvrid ja tahavad rääkida oma lugu... Neil on tõendid, selge silmavaatega sõbrad tunnistajateks ja siis lülitub ka prokuratuur... Kuidas ma ütlen Kellyle ja tema emale, et ei, ma ei tee seda lugu.”