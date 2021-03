Mats Wilander: naiste tennisel on uus boss, aga Williams ei lahku veel

"Kui ma kunagi hüvasti jätan, siis ma ei ütle seda kellelegi," vastas Williams pärast 3:6, 4:6 kaotust Osakale küsimusele, kas tema pikk lehvitus Rod Laver Arena publikule tähendas hüvastijättu.

39-aastane tenniseikoon oli pressikonverentsil üllatavalt emotsionaalne ning puhkes nutma ja lahkus saalist, kui teda lihtvigade teemal küsitleti. "Ma ei tea. Mulle aitab," ütles ta lõpetuseks.

Wilander usub, et Williams pole veel kaugeltki lõpetanud. "Ei, [see pole Serena lõpp]," vahendab ajaleht Metro rootslase öeldud sõnu Eurospordis. "Ma arvan, et need pisarad tähendavad, et ta oli oma mängus pettunud."

"Ma arvan, et tal olid tõesti kõrged lootused. Ta tegi väga hea alguse. Kui ta läks 3:0 ette, võinuks sellest tulla ka 4:0 ja 5:0. Tal oli natuke ebaõnne ning ma arvan, et ta on teinud sammu õiges suunas."

"Tema jaoks on see kaotus seda suurem, et ta liigub paremini, ta mängib paremini, kuid ta pole ikka veel Osakale väga lähedal ning sellepärast ka need emotsioonid - ta ilmselt mõtleb, mida ma nüüd pean tegema?"

Karjääri neljandat suure slämmi tiitlit püüdva Osaka puhul on huvitav fakt, et alati, kui ta suure slämmi veerandfinaalist kaugemale on jõudnud, on ta ka tiitliga koju läinud. Laupäeval ootab teda finaalis ees kohtumine ameeriklanna Jennifer Bradyga, kelle jaoks on tegu elu suurima matšiga.

"Minu jaoks on naiste tennises uus boss. Naomi Osakal on see võimeus, ta on avanud uue dimensiooni," ütles Wilander.

"Ma arvan, et ta on karismaatiline, tal ei ole palju nõrkusi, tal on oma tõusud ja mõõnad. Ta saab oma esimese servi protsenti parandada. Ta teeb vahel palju vigu, aga mulle avaldab muljet, et kui ta peab hästi mängima ja hästi servima, siis mängib ta nagu tšempion. Olen väga kindel, et ta võidab veel suuri slämme."

"Osaka on finaalis selge favoriit, poleks aus öelda vastupidist. Kuid sa pead alati ettevaatlik olema - Brady oli täna väga närvis, sest ta ees oli tohutu võimalus. Ma arvan, et finaalis on asjad hoopis teised," jätkas Wilander.