Missuguse WADA koodeksi dopingureegli vastu eksimises Heiki Nabit kahtlustatakse?

Tegemist ei ole veel süüdistusega, algatatud on dopinguvastase reegli võimaliku rikkumisega seotud uurimine. Uurimise ajaks on sportlasele määratud esialgne võistluskeeld. WADA koodeksi art 10.14.1 järgi ei tohi võistluskeelu või esialgse võistluskeelu ajal mingil viisil osaleda võistlusel või tegevuses (välja arvatud heakskiidetud dopinguvastased koolitus- või rehabilitatsiooniprogrammid). Võistluskeeldu kandev sportlane ei või osaleda treeninglaagrites, demonstratsioonesinemistel ega treeningutel, mida korraldab tema rahvuslik spordialaliit või selle liikmeks olev klubi või mida rahastab riigiasutus.

Dopinguvastase reegli rikkumine võib kaasa tuua tulemuste tühistamise ja võistluskeelu määramise. Vastavalt WADA koodeksi art 10.2 on võistluskeeld neli aastat, kui dopinguvastase reegli rikkumine hõlmab määratletud ainet ja EADSE tõendab, et dopinguvastase reegli rikkumine oli tahtlik. Kui see artikkel ei kohaldu, on võistluskeeld kaks aastat. Võistluskeeldu võidakse mitte kohaldada WADA koodeksi art 10.5 alusel.