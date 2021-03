Saalijalgpall. Meistrite liiga. Ees on kolm pöörast päeva!

Niisiis, kaheksandikfinaalis mängib iga paar ühe mängu. Põnev on asjaolu, et kuueteistkümnest meeskonnast täpselt pooled esindavad nelja riiki: Hispaania, Venemaa, Kasahstan ja Portugal. Nendel meeskondadel ja riikidel on kõrgeim reiting ja loosimisel paigutati nad nii, et nad üksteisega varases staadiumis ei kohtuks, et muuta turniir finaali poole edenemise käigus võimalikult huvitavaks.