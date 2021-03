Mainekal võistlusel võidutsenud Eesti parim trikirattur teenis kopsaka auhinnaraha

Säälik võistleb lisaks tõukerattale ka BMX-rattaga. Eesti Jalgratturite Liit lõi tunamullu jaanuaris EOK-ga koostöös koguni BMX-i pargisõidu esinduskoondise, et aidata jõuda Säälikul Tokyo olümpiale.

Kõrvalalal BMX-i pargisõidus on Säälik osalenud kolmel korral ka kodusel Simple Sessionil ning tema parimaks tulemuseks sel võistlusel on kaheksas koht 2017. aastal. Tõukerattasõidus on Säälik varasemalt tulnud nii Euroopa meistriks kui võitnud ka MM-il pronksi.