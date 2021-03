REUTERSI VIDEO | Kas Williams jättis tennisepublikuga hüvasti? Vaata, mida pisarates ameeriklanna pressikonverentsil vastas!

Jah, aga ma tegin palju eeskäe lihtvigu. See oli minu jaoks üks suur vigade päev.





Kuidas sa end täna hommikul tundsid? Kuidas su soojendus läks? Tundsid sa, et lööd palli hästi?

Jah, see tundus hea. Ma tundsin, et ma löön hästi. Ma lõin kogu selle turniiri jooksul hästi. Isegi paar esimest geimi mängisin ma hästi. Isegi siis oli mul nii palju võimalusi.

Jah, seega see oli lihtsalt... Ma ei tea. Jah, lihtsalt liiga palju lihtsaid eksimusi. Mitte, et ma täna hoos oleks olnud, aga need olid lihtsalt lihtsad, lihtsad eksimused.

Mida sa nendest viimasest paarist nädalast kaasa võtad, et isiklikult järgmised kuus kuud tennisega jätkata? Ja ka sport üldisemalt – kuidas sa selle kogemuse ja need komplikatsioonid kokku võtaksid?

Ma ei ole sellele väga palju mõelnud. Aga arvan, et eelmise aasta pandeemia läbi teha oli kahtlemata huvitav. Seega pakun, et mul on sellest juba väike kogemus all. Aga jah, need on asjad, millele ma väga mõelnud ei ole.