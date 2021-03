VIDEO JA BLOGI | Heiki Nabi: kui keegi on üldse huvitatud kiirest lahendusest, siis mina. Mängus on minu karjäär ja au

"Tahan alustuseks öelda, et keegi ei arvaks või mõtleks, et olen peitu pugenud. See pole kindlasti tõsi. Kõik, mis eile juhtus, on niivõrd uus ja šokeeriv. Poleks kunagi arvanud, et olen sellises olukorras, aga paraku nii on. Ma polnud eile võimeline muude kõnede vahelt veel ajakirjanikega rääkima. Saan öelda, et ei ole keelatud aineid teadlikult kasutanud. kõik lisandid, mida olen tarbinud, on olnud kasutuses ka varem ja neid on testitud," sõnas Nabi pressikonverentsi alustuseks. "Olen teadmatus ja raskes olukorras. Olen huvitatud, et see minu kehast leitud halb analüütiline leid saaks kiire lahenduse. Paraku on selline probleem vahele tulnud!"

Nabi kinnitas Eesti ajakirjanikele, et laseb ka B-proovi avada, kuid millal see juhtuda võiks, ta ei osanud öelda. "Pean hakkama end kaitsma ja panema kokku suure pildi, et kuidas see on võimalik, et nii juhtus. Kindlasti teen kõik selleks, et see selgeks saaks," sõnas ta.

Nabi andis halba analüütilist leidu näidanud proovi tänavu 6. jaanuaril. Nabi proovist leiti keelatud aine Letrozoli jälgi. Kus võisid selle ainega kokku puutuda üldse? "Olen mõelnud, et kuidas see on võimalik ja mis seos võis olla. Täna ma ei oska öelda seda. Olen hetkel seisus, kus pean hakkama selgitama, et asi selgeks saada. Kui keegi üldse on huvitatud kiirest lahendusest, siis mina. Mängus on minu karjäär ja au."

ENNE PRESSIKONVERENTSI:

Nabi proovist leiti keelatud aine Lertozoli jälgi. „Käsi südamel – olen alati teinud sporti ausa mängu reeglitest kinni pidades,” kinnitas Nabi Eesti maadlusliidu pressiteate vahendusel. Kolmapäeval polnud ta veel valmis avalikkusega vahetult suhtlema. Neljapäeva hommikul annab Ungaris treeningulaagris viibiv Nabi virtuaalse pressikonverentsi. Ent juba on kindel, et ta kavatseb nõuda B-proovi avamist.

„Kui kuulsin, et kõnealust ainet sisaldavad naiste rinnavähi ravimid, hämmeldus minus ainult süvenes.“