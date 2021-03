Maadluse olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Heiki Nabi on kogu karjääri olnud mustersportlane. Pikk karjäär, seitse tiitlivõistluste medalit, aus ja sirgjooneline. Ja korraga… Kolmapäeva õhtul sai avalikuks, et ta on andnud positiivse dopinguproovi. Kui täpne olla, siis positiivse tulemusega A-proovi. Keelatud aine on Lertozol.