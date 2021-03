Heiki Nabi: olin ja olen siiani šokis! Ma siiralt ei kujuta ette, kuidas sai selline aine mu organismi sattuda

„Olin ja olen siiani šokis! Ma siiralt ei kujuta ette, kuidas sai selline aine mu organismi sattuda. Teadmatus on sellises olukorras kõige valusam ja hullem. Käsi südamel – olen alati teinud sporti ausa mängu reeglitest kinni pidades,“ lausus 35-aastane Nabi. „Kui kuulsin, et kõnealust ainet sisaldavad naiste rinnavähi ravimid, hämmeldus minus ainult süvenes.“

Segaduses Nabi lasi peast läbi kõik vitamiinid ja toidulisandid, mida on viimasel ajal tarvitanud ning tõdes, et pole teinud valikus ainsatki muutust.

Nabil on 23. veebruarini aega teatada soovist avada ja analüüsida B-proov ja 3. märtsini, et saata EADSE-le seletuskiri. Samuti on ta veendunud, et nõuab B-proovi avamist. „Loomulikult pean laskma selle avada. Mul ei ole lihtsalt teist teed.“