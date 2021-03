Heiki Nabi treener: uudis tuli suure šokina

„Heiki andis mulle täna teada, et talle tuli positiivse dopinguproovi teavitus,“ rääkis treener Ivar Kotkas. „See oli minu jaoks suur šokk ja ma ei oska sellest midagi suurt mõtelda. Minu jaoks on see täiesti võõras aine.“ Teadaolevalt leiti Nabi proovist keelatud ainet letrosooli.