Kristjan Port Heiki Nabi dopinguproovist: halb analüütiline leid ei ole veel süüdistus

"Edasised sammud on tüüpiliselt sellised, et kui tuvastatakse halb [analüütiline] leid, siis see pole veel süüdistus. Halval leiul võivad olla erinevad põhjused. Ebatavalisest või halvast leiust informeeritakse sportlast, spordialaliitu ja see peaks sinna jääma. Siis küsitakse sportlase seisukohta. Siis ta ütleb, et jah, ta on kas on süüdi või on tal seletus olemas, või ma ei kahtlusta seda, et see aine olemas on. Aga kui ta ütleb, et ainet ei ole olemas ja see on võimatu, siis avatakse B-proov ja pärast seda klaaritakse seda sõltuvalt tulemusest. Hetkel ei saa öelda, mis lõppseis on."