Kelly Sildaru pereprobleemid on jälje jätnud ka sportlaseellu ning tal pole selget ülevaadet oma rahaasjadest

Kelly Sildaru Kreischbergi MK-etapil. Foto: LUKAS HUTER, AFP/Scanpix

Kelly Sildaru pereprobleemid on jälje jätnud ka suusataja sportlaseellu, kuna freestyle-suusataja väidab, et tal pole selget ülevaadet oma rahaasjadest, ega tea, kuidas ja kellega asju ajada ning ka võistlustele registreerimise osas on olnud segadust. Eesti suusaliidu sõnul on neil aga Sildaruga igapäevaselt toimivad ja töised suhted.