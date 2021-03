Kelly Sildaru "Pealtnägijas" vahejuhtumist isaga: mul oli reaalselt selline tunne, mida ta selle noaga teeb. Arvasin, et minuga on nüüd kõik

Enne saadet:

Päev enne saate eetrisse minekut esinesid avaliku pöördumisega Tõnis ja Henry Sildaru, kus sõnati: „Oleme erinevate kaebuste ja ähvardustega nurka surutud meie laste ema poolt, kes on lubanud, et teeb Tõnisele kättemaksuks kõik, mis võimalik, ja kes on sellesse aktsiooni kiskunud ka Kelly. “

„Esiteks ma arvan, et üks põhjus on kindlasti see, et hästi paljudele... Vähemalt meedias kajastatakse seda olukorda selliselt, et mina tahan kellelegi kotti üle pea tõmmata. Teine asi on ka see, et ma lihtsalt tunnen, et minu lugu võib teisi inimesi võibolla julgustada ja võibolla neid motiveerida tegema neid samme, millega minul tõenäoliselt liiga kaua aega läks,“ rääkis Kelly Sildaru.