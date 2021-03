Zahkna ja Oja tegid aasta tagasi Pokljukas imet! Seekordseks võistluseks vahetati üks osaline välja

Praegu Pokljukas toimuvatel maailmameistrivõistlustel on paarissegateatesõit kavas neljapäeval. Koondise peatreener Indrek Tobreluts avaldas ERR-i eetris, et sel korral moodustavad Eesti koosseisu Zahkna ning Johanna Talihärm. Talihärm on käimasoleval MM-il olnud tulemuste poolest selgelt parim Eesti laskesuusataja ning tema suusakiirus on kannatanud võrdlust ka maailma tippudega.