Täna Itaalia jalgpalli noorteliigas: võimalik kalevlaste Ragnar Klavani ja Martin Vetkali duell!

Cagliari kodulehe teatel anti eestlane Primavera ehk noortemeeskonna nimekirjas üles, "et ta leiaks uuesti mängurütmi ning saaks mõned minutid jalgadesse".

Võib juhtuda, et Klavan, kes on ühtlasi Eesti esiliigaklubi Tallinna Kalevi president, mängib täna oma klubi kasvandiku, 16-aastase keskpoolkaitsja Martin Vetkali vastu, kes tegi eelmises voorus AS Roma Primavera eest debüüdi.