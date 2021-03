Nurmagomedov nõuab UFC bossilt matši korraldamist Barcelona staadionil 100 000 fänni ees

32-aastane Nurmagomedov (29 võitu, 0 kaotust) riputas kindad varna mullu sügisel pärast Justin Gaethje alistamist. Detsembris vihjas ta, et on nõus õige pakkumise korral siiski võitluspuuri naasmist kaaluma.

"Kui pakkumine on näiteks 100 miljonit USA dollarit, siis oleks väga raske otsust teha. Vaatame, mida White mõtleb," sõnas Nurmagomedov, lisades, et kuulujutud tema võimalikust naasmisest ei vaibu nii pea. "Usun, et see on midagi, mis jääb mind igaveseks saatma."