Eesti spordisõpradeni jõuavad uue telekanali vahendusel vormel E ja šõumaadluse ülekanded

TV3 Grupi Baltikumi tasulise televisiooni tegevjuht Jan Wykrytowicz sõnas: “Me täiendame pidevalt oma spordisisu väärtuspakkumist ja pikaajalise strateegia osana on meil hea meel teatada uue põhipaketi spordikanali TV3 Sport Open käivitamisest. See toob valitud spordisündmused Baltikumi juhuvaatajale lähemale. Veel ühe TV3 Sport kanali käivitamine laseb meil näidata veelgi rohkem ülekandeid maailma parimatelt spordiliigadelt.”

Vormel E on paljude arvates motospordi tulevik. Neil on FIA-ga eksklusiivne elektrimootori litsents aastani 2039 ning on juba meelitanud osalema arvestatava osa maailma suurimatest autotootjatest. Baltikumi vaatajad saavad jälgida Audi, Mercedes-Benzi, Jaguari. Nissani, BMW ja Porsche ametlikke meeskondi ning liitujaid on tulevikus veelgi.