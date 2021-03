"Külma duši" saanud Koeman ei usu, et Barcelona kordusmängus Pariisis imet teeb

"Mäng näitas, et meil on veel palju asju puudu, et olla tipptasemel meeskond, eriti sel tasemel, mida sul Meistrite liigas vaja läheb. Mäng näitab, kui palju paremad nad olid. Nad olid meist kõvasti efektiivsemad," rääkis hollandlasest loots Camp Nou staadionil pressikonverentsil, vahendab Daily Mail .

"Esimene poolaeg oli tasavägisem. Me läksime 1:0 juhtima ning ka Ousmane Dembelel oli võimalus, aga teisel poolajal oli meil kaitses palju probleeme ning nad tõestasid, et nad meist füüsiliselt palju tugevamad."

"Nad näitasid, et on meist täielikum meeskond ning me peame sellega leppima ja sellest püüdma paremaks saada. Me teadsime, et füüsiliselt hea ja kogenud meeskonna vastu võib midagi sellist juhtuda. Nad on meist mitmes mõttes eest ära."