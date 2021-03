Zahkna püsis viimase tiiruni kõrges konkurentsis, kuldmedal noorele norralasele

„Rene kasutas oma trumbid ära. Viimase lasketiiru teine lask jääb kripeldama. Mees on võimeline neli nulli ära laskma,“ kommenteeris Indrek Tobreluts eestlaste tänase parima mehe sooritust ERR-i eetris.

„Sõiduga läksin alguses teadlikult nö kaotust korjama. Võtsin hästi rahulikult. Olen selgusele saanud, mis sõiduvorm on. Ei kannata kõvasti peale anda. Läksin laskimise peale välja. Sai üpris kindlad nullid. Viimasesse tiiru jõudsin seisu, kus kolm nulli oli all. See oli teistsugune närvide mäng. Tõmbasin natukene hoo pealt. Murdosa sekundiks kaotasin keskendumise ära. Neli järjestikkust individuaali on nüüd ühe trahviga läbi tulnud. Mõnus on tulla teistsuguse mängu peale viimasesse tiiru. Oli kooliraha maksmine. Ei ole sellises situatsioonis väga tihti olnud,“ rääkis

Zahkna ERR-ile oma võistlusest ja ühest eksimusest, mis tuli võistluse viimases tiirus.