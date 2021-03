Medvedev pääses esimest korda Australian Openi poolfinaali, Rubljov küpses sõna otseses mõttes läbi

Krampidega võidelnud Rubljov ei paistnud toime tulevat Melbourne'i 30-kraadise leitsakuga, mis Rod Laver Arena staadionikatlas kahtlemata veelgi võimendus. Medvedev tunnistas, et ka temal tekkisid mängu lõpus krambid, kuid ta üritas seda mitte välja näidata. "Olen üks vähestest mängijatest, kes Andrei väljakul nii ära on väsitanud - olen selle üle päris õnnelik!" tögas Medvedev võiduintervjuus head sõpra, keda ta varem ATP tasemel kolm korda on võitnud, sealhulgas alles eelmisel sügisel US Openi veerandfinaalis skooriga 7:6 (6), 6:3, 7:6 (5).