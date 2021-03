VIDEO | Meditsiiniliselt pausilt uue inimesena tagasi tulnud Muchova alistas veerandfinaalis maailma esireketi Barty

Teise seti alguses pärast 1:2 taha jäämist (esimeses geimis kaotas oma servi) võttis Muchova pikema meditsiinilise pausi, sest oli end väljakul halvasti tundnud. Kui ta riietusruumist spetsialistide käe alt vabanes, murdis ta kohe tagasi 2:2 peale.

Muchova hakkas mängima agressiivsemalt, käis rohkem võrgus ning suutis Barty mängu lõhkuda. 3:4 kaotusseisus tegi Barty topeltvea, andis Muchovale veel ühe servi ära ning koos sellega sisuliselt ka seti, sest oma pallingut hoidis ta juba nulliga.

24-aastane tšehhitar alustas ka kolmandat setti servimurdega ning läks teise servimurde järel juba 5:2 ette. Viimases geimis oli Bartyl kolm murdepalli, kuid Muchova päästis need kõik ja vormistas elu esimese suure slämmi poolfinaalipääsu esimese matšpalliga.

"Tundsin esimese seti lõpus, et olen justkui kadunud. Ash alustas väga hästi, peaaegu ühtegi eksimust tegemata. Mul käis pea ringi ja ma võtsin pausi. See aitas ning ma üritasin mängida veidi kiiremini, et me ei mängiks enam nii pikki punkte nagu esimeses setis, ja see töötas hästi," kommenteeris Muchova väljakul antud intervjuus.

"Nad lihtsalt kontrollisid mu vererõhku, sest mul käis pea ringi. Nad jahutasid mu jääga maha ja see aitas."





Poolfinaalis kohtub Muchova Jennifer Bradyga (WTA 24.), kes ameeriklannade omavahelises duellis alistas 4:6, 6:2, 6:1 Jessica Pegula (WTA 61.).

Brady on ainus Austraaliasse jõudes rangesse karantiini pandud mängija, kes naiste turniiril kolmandast ringist kaugemale jõudis. Australian Openil on ta varem kõige kaugemale jõudnud neljandasse ringi (2017). 2020. aastal mängis ta ka US Openi poolfinaalis.

Pegula jaoks oli tegemist samuti eneseületusega. Slämmidel oli ta kõige kaugemale jõudnud kolmandasse ringi (2020 US Open), Australian Openil tegi ta põhitabeli debüüdi mullu, kui piirdus avaringiga.

Teises poolfinaalis kohtuvad homme Naomi Osaka ja Serena Williams, kes 2018. aastal pidasid US Openil mälestusväärse finaali ning on pärast seda vastamisi läinud veel kahel korral. Kõikide omavaheliste kohtumiste peale on jaapanlanna ja ameeriklanna seis 2:2.