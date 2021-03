Bayern jääb ühest tähtmängijast suvel ilma

28-aastane Alaba on pidanud Bayerni särgis 425 kohtumist ning löönud 33 väravat. Kahel korral on ta aidanud klubi Meistrite liiga võitjaks (2013; 2020) ja üheksal korral Bundesliga tšempioniks.

"See polnud kerge otsus, sest ma olen siin olnud alates 13ndast eluaastast ja see klubi on minu südames," sõnas Alaba.