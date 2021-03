Martin Fourcade on valmis Venemaa koondist juhendama: see võib olla suurepärane väljakutse

"Te teate mu suhtumist. Venemaa on maailma kõige talvisem riik ja minu jaoks on üllatav, et me ei näe Venemaad laskesuusatamise valitsevate riikide seas, nagu praegu on Norra ja Prantsusmaa. Ma tahaksin väga näha, kuidas Venemaa sportlased tõusevad taas juhtivatele kohtadele. Olen kindel, et see on neile täiesti jõukohane," rääkis prantslane.