Kas eri alade supertähtede ühendtiim tuleks aastase treeningtsükli järel Eesti võrkpallimeistriks?​

“Ei! Ei võida! Ei võidaaa!” hüüatas Vesik juba siis, kui alles pool võistkonda oli ette loetud. Kuuldes, et meeskonda pääseks ka üks võrkpallur, saate kaasautor Teppan, muutis Vesik veidi oma arvamust, lisades: “No nüüd läks normaalseks. See meeskond võidaks küll Eesti meistritiitli, aga ainult sedasi, et me müüks need nimetatud teiste alade mehed kohe maha ja saaks nii palju “pappi”, et meil tekiks võimalus väga kõva võrkpallivõistkond kokku panna.”