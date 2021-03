Red Bulli boss avalikustas, et Verstappeni lepingu klausel lubab tal Mercedesega liituda

Hamilton, kes kasseerib selle hooaja eest 45,8 miljonit eurot, sõlmis veebruari alguses Mercedesega vaid ühe aasta pikkuse lepingu.

"Ma olen kindel, et kui Lewis otsustab lõpetada, on Max (Verstappen) nende (Mercedese) soovinimekirjas sõitjate tipus," ütles Horner The Sunile. "Mõistagi on Mercedese jaoks ka George Russell ja teised sõitjad valikus."

Kuigi Verstappeni leping, mis toob talle aastas sisse 20,8 miljonit eurot, kehtib 2023. aasta lõpuni, tunnistab Horner, et seal on klausel, mis lubab tal suurepäraste tulemuste korral varem tiimi vahetada.

"Reaalsus on see, et muidugi, nagu alati on olnud, on ka Maxi lepingus tulemuslikkusega seotud klauslite element," avalikustas tiimijuht.

Kuigi Horner kinnitas, et Verstappenil on võimalus selle aasta lõpus meeskonda vahetada, ei ole ta sugugi kindel, et hollandlane ise seda tahab.

"Meie suhted Maxiga on väga tugevad, ta usub meie projekti, sellesse, mida me teeme, ta näeb Red Bulli investeeringuid. Ta usub meie inimestesse, kes töötavad tiimiga, seega olen kindel, et me ei pea lepingupunktidel näpuga järge ajama. Lõpuks sõltub kõik sellest, kas tal on konkurentsivõimeline masin. Seda ta tahab ja seda tahame ka meie," lisas Horner.