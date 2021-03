Tuuli Tomingas võitleb jalakrampidega: uued saapad veidi aitasid, aga mitte eriti

"Sõidutunne - hingamise pool oli hea, kõige parem nende päevadega võrreldes, aga jalad on otsustanud mitte koostööd teha," sõnas Tomingas võistlusjärgses intervjuus ERRile. "Iga ringiga läksid jalad aina rohkem krampi. Proovisin saapafirmat vahetada, aga eriti ei aidanud, säärepealsed on ikkagi krampis. See probleem on juba hooaja algusest peale. Ilmselt on asi nii palju süvenenud, et kurnatud saavad need lihased, mis ei peaks olema kurnatud."

"See on hooaja algusest peale olnud ja teatud ilmadega on asi hullem. Mingil määral on ta minu eripära. Nüüd on see asi süvenenud ja lihased on kurnatud, ilmselt ei ole ma ära taastunud," lisas Tomingas, kes kaotas võitnud tšehhitar Marketa Davidovale seitsme minuti ja 19 sekundiga.

Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts sõnas Tominga seisust ERRile: "See vana saabas lihtsalt ei sobi Tuuli jalale, probleem on järjest hullemaks läinud. Ta on oodanud uusi saapaid. Eile võttis ta lihtsalt teise saapa ja see vajab sisse sõitmist. Kohe oli tunda, et need lihased, mis pingesse lähevad, said oluliselt rohkem puhkust sõidu ajal. Ilmselt ei ole see ainus põhjus. Parim seis on ehk möödas. Tuleb treeningpäevikud avada ja vaadata, kus mida. Arvan, et kui sellise väga kehva enesetundega selliselt sõita, siis tulevikus kindlasti lootust on."

Eestlaste parim oli täna jälle Johanna Talihärm, kes eksis kahel korral lasketiirus, kaotas võitjale 3.41 ja sai 30. koha.