Saalijalgpalli maailmakaart: Dominikaani Vabariik ootab spetsialiste!

Jaanuaris 2020 määrati Dominikaani jalgpalliliidu presidendiks Rubén García, kelle esmane ülesanne seisnes organisatsiooni maine taastamises. Tema sõnul on liidu tööprotsessid nüüdsest eranditult läbipaistvad, selle tegevus on aga suunatud üksnes jalgpalli ja saalijalgpalli arendamisele riigis. Viimase kümne aastaga on saalijalgpalli populaarsus Dominikaani Vabariigis oluliselt suurenenud ja liidu eesmärk on selle protsessi aktiivne toetamine. Saalijalgpalli suuna juhi Duilio Gustavo Gimondo sõnul mängib riigis harrastaja tasemel üle 3000 inimese, tehes seda erinevate katetega väljakutel: korvpalliparketil, tsementpõrandal, sünteetilisel murul või mistahes maastikul lahtise taeva all. „Otsime pidevalt kohalikke mängijaid, samuti mängijaid naaberriikidest, kes on suutelised saalijalgpalli massidele propageerima. Soovime, et see spordiala saaks meie riigis tõeliselt tugevaks ja oleme edukate rahvuskoondiste, nii meeste kui ka naiste koondise loomise suhtes väga positiivselt meelestatud,“ teatas Gimondo.