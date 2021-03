FOTOD | Korvpallikoondis treenis enne Venemaale sõitmist viimast korda, Baskonia Raiestet vabaks ei lase

Eesti peatreener Jukka Toijala avaldas eelmisel nädalal lootust, et Euroliiga klubi Vitoria Baskonia laseb koondise juurde ka Sander Raieste. Kuigi Baskoniaga on keeruline suhelda, saabus eile Raieste ja tema agendi kaudu signaal, et Baskonia jätkab oma tavapärast praktikat.