Spursi mängija andis positiivse koroonaproovi, 25. NBA mäng sel hooajal lükati edasi

Usutakse, et taoline areng on tingitud NBA ja mängijate liidu (NBPA) jaanuari keskel sõlmitud kokkuleppest, milles pandi paika, et reisil olles ei tohi mängijad enam hotellist lahkuda (välja arvatud meeskonna ühised tegevused või hädajuhused), areenile tohib minna alles kolm tundi enne mängu, tiimi koosolekuteks ja reisimiseks tuleb koostada istekohtade plaan ning mängijad peavad kandma kogu aeg maski, kui nad parasjagu just palli ei põrgata, vahendab Yahoo Sports