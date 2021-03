Ayrton Senna lepingus oli punkt, mis paneks ka Lewis Hamiltoni punastama

"Tiimijuht Ron Dennis ütles, et tema käsutuses on ainult viis miljonit dollarit (Senna palga jaoks). Ayrton teatas selle peale, et olgu, ma sõidan siis esimesed viis võistlust. Ja nii me jõudsimegi sinna, et ühe võistluse kohta miljon dollarit. Ta (Senna) ei öelnud, et soovib miljonit võistluse kohta, vaid et sõidab ainult esimesel viiel võistlusel," sõnas Jakobi.