FC Krasnodaris mängiv Brasiilia jalgpallur kiitis Putinit: Venemaal on kõik korras

"On öeldud, et ta (Putin) on diktaator ja kõik see. Kuid mulle tundub, et Venemaal on kõik korras, teie president on alati rahvast hästi kohelnud. Igas riigis on neid, kes valitsust toetavad, ja neid, kes on selle vastu - see on normaalne. Suurriikides on inimestele raske meeldida," sõnas Wanderson väljaandele vseprosport.ru.