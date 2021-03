Michael Jordan annetas kodulinna tervishoiusüsteemile veel 10 miljonit dollarit

Novant Health kliinikud peaks uksed avama 2022. aasta alguses Põhja-Carolina kagurannikul New Hannoveri maakonnas.

Jordan on varem andnud 7 miljonit dollarit meditsiinikeskuste avamiseks Charlotte'is aastatel 2019 ja 2020. Need kliinikud on teenindanud alates avamisest 4500 patsienti ja manustanud COVID-19 vaktsiini 1000-le inimesele.