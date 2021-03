Sporti väärtustav kultuuriminister Anneli Ott: tippsport on riigi asi! Kehalise kasvatuse tund peaks olema iga päev

Kultuuriminister peab haldama kahte väga suurt valdkonda: kultuuri ja sporti. Pärast valitsuse vahetust kultuuriministri avarasse kabinetti kolinud Anneli Ott kergitab imestusest kulme, kui temalt küsida, kumb valdkond on olulisem. „Kas nii saab üldse küsida? Ma arvan, et kultuur on oluline ja sport on oluline, sest lõpuks – kui tervist ei ole, pole ka midagi muud,” lausub ta diplomaatiliselt.

Intervjuu käigus jõuab kehakultuurlase haridusega Ott korduvalt tõdemuseni, et sport on talle väga südamelähedane, ja rõõmustab, et spordi sõlmküsimused kiiresti talle teatavaks said.