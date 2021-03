VIDEO | Mikaela Shiffrin võitis juba karjääri kuuenda MM-kulla. Eestlane kukkus ja katkestas

"Mul on hea meel, et otsustasime kombineeritud ala nendel maailmameistrivõistlustel oma kavasse võtta," ütles ameeriklanna Eurospordile antud intervjuus. "Oli tõeliselt tore päev, ilm oli ilus ja rajad olid mõlemal alal tõeliselt suurepärased. Sundisin end tagant ja andsin endast parima, et sõita võimalikult kiiresti ja jõuda finišisse."