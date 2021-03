Klopp enne Leipzigiga mängu: habe muutub üha hallimaks, kuid ma olen endiselt energiat täis

Küsimusele Liverpooli madalseisu kohta - klubi on kaotanud esmakordselt alates 2015. aastast kolm liigamängu järjest - vastas Klopp: "See on huvitav väljakutse. Keegi pole sellest raamatut kirjutanud, kuidas sellisest seisust välja tulla, kuid me tegeleme sellega. See võib olla keeruline, kuid me lahendame selle jalgpalliväljakul, lahendame selle, hoides veelgi enam kokku, ja lahendame selle, pannes kõik mängu ja õppides rohkem kui kunagi varem."

Sakslane lisas, et suurel vigastustelainel on nende madalseisuga otsene seos: "Vigastused on mänginud oma rolli, seda ei saa ignoreerida, see on muutnud kõike. See on nagu maja ehitamine - kui vundament pole päris korras, on see pisut kõikuv," ütles Klopp.