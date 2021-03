Käsipallileegion: võidurikas nädal, põhiturniiri esikoht, sada liigaväravat

Meie tugevuselt teisel liigatasemel mängivad pallurid said magusad võidud. Jürgen Rooba tabas kolm korda, kui Nice'i Cavigal Handball võitis Prantsusmaa esiliigas võõrsil Angers'i SCO 29:25 (13:9). 14 punktiga on nizzalased kaheksandal kohal, esinelikust lahutamas veel vaid kaks silma.

Rootsi esiliigas võttis juba hooaja 16. võidu Hammarby IF. Hendrik Varul skoori ei teinud, aga HIF alistas Skånela IF-i 28:27 (13:11). Hammarbyl on 33 punkti ning edu lähima jälitaja Kungälvs HK ees neli silma, kuid liigaliidril on kaks veel kohtumist varukski.