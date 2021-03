Põhja-Euroopa saalijalgpall: asi läheneb lõpule

Võrdsed võimalused esikohale säilitavad GFT, KaDy ja Kemi – kaks esimest meeskonda on Kemist nelja punkti võrra ees, kuid Kemil on võrreldes GFTga varus kaks ja KaDyga võrreldes neli kohtumist. Seega on lõppseisu äärmiselt vara prognoosida ja ka esikohakandidaatidel endil seisavad veel ees silmast silma kohtumised. Turniiritabeli alumises osas on selgus vaid ühe väljalangeva meeskonna suhtes: PP-70 on terve hooaja vältel olnud pigem statistiks kui täisväärtuslikuks meistrivõistluste osalejaks. Kolm punkti 20 mängus ja väravate vahe 35 : 166 demonstreerib näitlikult seda fakti, et PP-70 tunneks end palju mugavamalt alamdivisjonis. Suureks küsimärgiks on hoopis see, kes pakub Tampere klubile seltsi. JoSePa, HIFK, Ilves, Sievi hakkavad pidama võitlust päästva kümnenda koha eest, kuna kõrgemale pürgida neil vaevalt et õnnestub. Meenutame, et liiga järjestuselt 13. ja 14. meeskonnad langevad otse välja madalamasse divisjoni, 11. ja 12. meeskonnad aga hakkavad mängima üleminekuturniiril õiguse eest jääda tugevaimate klassi ka järgmisel hooajal.