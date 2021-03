FIBA korvpalliajakirjanik hindab Eesti võimalusi pääseda EM-ile näiliselt lihtsaks

Kuidas hindab Curkovic eestlaste võimalusi pääseda EM-ile? "Esimene mäng Põhja-Makedooniaga: +9. Kuna Põhja-Makedooniat ootab ees koguni neli kohtumist, võib Eesti värskus viimasel päeval saada otsustavaks. Eestlastel tuleb keskenduda iseendale, võita see mäng (või mõni teine) ja näemegi neid taas EM-il. Nii lihtne," arutles ajakirjanik.

B-grupi liidri Itaalia on Curkovic asetanud pingereas esimesele kohale. Saapamaa koondisel on pilet EM-ile juba olemas. Venemaa (2-2) teenis tabelis 13. koha. Põhja-Makedoonia (0-2) on 30. real.